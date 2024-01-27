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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de artçı deprem bekleniyor mu? Uzman isim açıkladı | Video

    İzmir'de artçı deprem bekleniyor mu? Uzman isim açıkladı | Video

    Giriş Tarihi: 27.01.2024, 09:22

    Son dakika İzmir haberleri... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen ve paniğe yol açan deprem sonrası vatandaşlar daha büyük ve artçı depremlerin olup olmayacağını merak ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Peki bölgede başka depremler bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy İzmir'de yaşanan deprem sonrası A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 08.19'da oldu. İzmir'in Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.

    Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

    Son dakika: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
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