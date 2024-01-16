İzmir'de azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 908. Sokak'taki bir iş yerinin güvenlik kamerası gözlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerindeki kamera görüntülerini dikkatle izleyen ekipler, hırsızlığı elinde dövme olan bir şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Dövme figüründen yola çıkan polis, araştırmalarını derinleştirerek şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık şüphelisi S.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede S.D.'nin aynı suçtan 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.