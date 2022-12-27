İzmir'de balkonun çökme anı kamerada! Bir anda hayatının şokunu yaşadı

Korkunç olay, saat 11.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1217. Sokak'ta bulunan 2 katlı eski bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki E.G. balkona çıktığı sırada balkonun altında bulunan beton zemin çöktü. Çökmenin etkisiyle binanın girişine düşen E.G. yaralanırken, sesleri duyan komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız çocuğu sağlık görevlileri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde balkonda iki kişinin bulunduğu, bir anda balkondaki beton zeminin çöktüğü ve E.G.'nin yere düştüğü anlar yer aldı.