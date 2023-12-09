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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de belediye otobüsünde kavga! Bıçaklama anı böyle görüntülendi

    İzmir'de belediye otobüsünde kavga! Bıçaklama anı böyle görüntülendi

    Giriş Tarihi: 09.12.2023, 12:17

    İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otobüste tartışan iki kişi kavga etti. Kavga sırasında taraflardan biri diğerini bıçakladı. O anlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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    İzmir'de dün akşam saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan 23 numaralı Uzundere Konak hattı otobüsünde S.U.(44) ile Ş.S.(64) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi birbirine girdi. Bu esnada Ş.S. elindeki bıçakla S.U.'yu yaraladı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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