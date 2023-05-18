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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de bir lokanta alevlere teslim oldu

    İzmir'de bir lokanta alevlere teslim oldu

    Giriş Tarihi: 18.05.2023, 16:31

    İzmir Karşıyaka'da çarşı içinde bulunan bir lokantada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

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    İzmir'de, öğle saatlerinde Karşıyaka Çarşısı'nda kebapçılık yapan işyerinde yangın meydana geldi. İşyerinin içerisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yangın üst katlara sıçrarken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan alanın üstünde bulunan işyerlerine ve lokantaya müdahale etti.

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı belirtildi. Lokantada ise büyük maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı binada yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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