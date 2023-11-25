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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video

    İzmir'de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video

    Giriş Tarihi: 25.11.2023, 12:34

    Meteoroloji'nin İzmir için fırtına uyarısının ardından bugün Karaburun ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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    İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi. Oluşan hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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