İzmir'de dolu ve sağanak bastırdı! | Video

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İzmir kent merkezinde sağanak, Gaziemir ilçesinde ise kısa süreli dolu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'de kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.