İzmir'de elektrik sobası faciası! 5 kardeşin yanarak can verdiği yangında yürek yakan detaylar | video
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde evde çıkan yangında yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yangına dair detaylar da ortaya çıktı. 27 yaşındaki anne Melisa Akcan'ın evin geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitleyerek hurda toplamaya gittiği belirlendi. Hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.