yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'de eve silahla ateş açan şüpheliler böyle kaydedildi

İzmir'de eve silahla ateş açan şüpheliler böyle kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 2 şüpheli bir eve silahla ateş açtı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İzmir’de genç kızın otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | VİDEO
İzmir'de genç kızın otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | VİDEO 28.11.2024 17:44:38
Nefes borusuna yumurta kaçan öğretmeni Heimlich Manevrası kurtardı
Nefes borusuna yumurta kaçan öğretmeni Heimlich Manevrası kurtardı 28.11.2024 12:42:13
Kütahya’da 3 ayrı trafik kazası kamerada!
Kütahya'da 3 ayrı trafik kazası kamerada! 28.11.2024 11:33:37
Nikahta büyük şok!
Nikahta büyük şok! 9.08.2018 10:21:20
Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı
Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı 26.11.2024 15:43:34
Denizli’de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Denizli'de kıl payı kurtuluş! 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü 25.11.2024 15:40:19
İzmir’de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video
İzmir'de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video 25.11.2024 10:03:31
Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Balıkesir'de mermer ocağında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti 25.11.2024 09:08:18
Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi
Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi 23.11.2024 15:59:57
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi 23.11.2024 10:44:37
İzmir’de 6 yaşındaki Muhammed Talha’ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı
İzmir'de 6 yaşındaki Muhammed Talha'ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı 22.11.2024 12:25:20
Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti
Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti 22.11.2024 09:12:44
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı 22.11.2024 09:07:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 22 Kasım'da Güney Mahallesi'ndeki bir ev gece saatlerinde adrese gelen 2 şüphelinin hedefi oldu. Şüphelilerden birinin tabancayla eve defalarca ateş açıp diğer şüpheliyle bölgeden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların hedefi olan ikamet zarar gördü.

Saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri Y.H. (35), ve A.G. (44) isimli şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H., adli kontrol şartıyla serbest kalırken A.G. ise tutuklandı.

EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de genç kızın otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | VİDEO
İzmir'de genç kızın otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | VİDEO
Nefes borusuna yumurta kaçan öğretmeni Heimlich Manevrası kurtardı
Nefes borusuna yumurta kaçan öğretmeni Heimlich Manevrası kurtardı
Kütahya’da 3 ayrı trafik kazası kamerada!
Kütahya'da 3 ayrı trafik kazası kamerada!
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan 10. Dünya Helal Zirvesi’ne mesaj
Başkan Erdoğan'dan 10. Dünya Helal Zirvesi'ne mesaj
Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı
Fren yerine gaza bastı, dükkana daldı