İzmir'de Foça açıklarında hortum! O anlar kamerada | Video

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. İzmir'de dün gece kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.