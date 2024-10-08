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İzmir'de genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında defalarca yumruklandı

Son dakika İzmir haberleri... Kadına şiddet İzmir'de devam ediyor. Sokak ortasında erkek arkadaşı Şeyhmus K. (27) tarafından defalarca yumruklanan genç kızın o anları kameraya yansıdı. Saldırıya uğrayan kızın şikayetçi olmadığ, şüphelinin çok sayıdan suçtan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kız, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Şeyhmus K. (27), tarafından sokak ortasında defalarca yumruklu saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerine aldırış etmeyen ikili, bir süre sokak ortasında kavgalarına devam etti.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Gürültü seslerini duyan mahalle sakinlerinden birisi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde; Şeyhmus K.'nin kendisine tekme ve tokat atan genç kıza defalarca yumruk attığı ve araya girmek isteyen bir mahalleli ile aralarında kısa süreli itiş kakışın ardından arka cebinden bir cisim çıkardığı, yere düşen cismi alırken vatandaşın kaçtığı, bu esnada motosiklet ile kendilerine yaklaşan kişinin ise olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği, bir başka vatandaşın ise saldırganın omuzuna dokunarak gitmelerine yol verdiği görülüyor.

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