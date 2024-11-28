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İzmir'de genç kızın otobüsün altında kaldığı anlar kamerada | VİDEO

Son dakika İzmir haberleri... Belediye otobüsünün çarptığı 24 yaşındaki Gizem Soylu’nun yaşamını yitirdiği kazada, şoförün telefonla ilgilendiği iddiası gündeme geldi. Şoför hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan kan donduran kazanın araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hasta bakıcı Gizem Soylu'nun hayatını kaybettiği kaza anı, araç içi kamerasınca görüntülendi. Hazırlanan iddianamede, 'taksirle adam öldürme suçu'ndan 6 yıla kadar hapsi istenen kadın şoförün kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlendiği detayına yer verildi.



Kaza, 6 Kasım'da akşam saat 19.00 sıralarında İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ESHOT sürücüsü kadın A.A. (45) idaresindeki belediye otobüsü, kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Gizem Soylu'ya (24) çarptı. Kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Soylu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasta bakıcı olduğu öğrenilen Gizem Soylu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



KAZA ANI KAMERADA
Genç kızın hayatını kaybettiği kaza anının araç içi kamera kaydı da ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün önüne çıkan Gizem Soylu'ya otobüsün çarptığı, ön camların kırıldığı ve sürücü A.A.'nın çığlık attığı anlar yer aldı.

"FRENE BASTIM ANCAK OTOBÜS HEMEN DURMADI"
Kazanın ardından gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan A.A.'nın ifadesi de ortaya çıktı. Sürücü A.A.'nın ifadesinde, "Lambalarda durduktan sonra yeşil ışık yandığında sağıma soluma bakarak geçmeye devam ettim. Lambayı geçer geçmez dönerken, kişi önüme fırladı. Hemen frene bastım ancak otobüs hemen durmadı. Kaza meydana geldi. Kaza anından önce telefonumla oynamadım. Telefonuma bakarken, ışıklarda bekliyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenildi.



6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Kaza tespit tutanağına göre şoför A.A., 'Araçların kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmaması' ve 'Yaya yolu ve okul geçitleri bulunan alanlardaki geçitlerde yayalar için ışıklı işaretler olmasına rağmen bu işaretleri görmezden gelme'den kusurlu bulundu. Savcılık şüphelinin kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlenmesi, kusur durumunun şüpheli aleyhine ağırlaşarak değişme ihtimalinin bulunduğuna da iddianamede yer verdi. Otobüs şoförü A.A. hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan, 6 yıla kadar hapis istenirken, mahkeme iddianameyi kabul etti.

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