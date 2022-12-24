  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de gençleri zehirleyenlere ağır darbe! Uyuşturucu bataklıkları kurutuldu! -video

    İzmir'de gençleri zehirleyenlere ağır darbe! Uyuşturucu bataklıkları kurutuldu! -video

    Giriş Tarihi: 24.12.2022, 12:14

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, zehir tacirliği yapan şahsın adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan 5 bin 580 Türk Lirası, 20 Euro ve 2 dolar ele geçirilirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

    İzmir’de alkollü sürücü çarpa çarpa gezdi!
    İzmir'de alkollü sürücü çarpa çarpa gezdi!
    Kütahya dünyanın sayılı şehirlerinden biri
    Kütahya dünyanın sayılı şehirlerinden biri
    Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altından sağ çıktı! Mucizevi kurtuluş anı kamerada! -video
    Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altından sağ çıktı! Mucizevi kurtuluş anı kamerada! -video
    Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada! -video
    Balıkçı teknelerini alt üst etti! Sevimli su samurunun yem arayışı kamerada! -video
    Yılbaşını zehir edeceklerdi! İzmir’de sahte içki kaçakçılarına 52 ayrı operasyon
    Yılbaşını zehir edeceklerdi! İzmir'de sahte içki kaçakçılarına 52 ayrı operasyon
    Beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü
    Beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü
    Denizli’den film sahnesi gibi görüntüler! Böyle havaya uçurdular
    Denizli'den film sahnesi gibi görüntüler! Böyle havaya uçurdular
    Kazadan saniyelerle kurtuldu! Balıkesir Valisi’nin zor anları kameralara işte böyle yansıdı! -video
    Kazadan saniyelerle kurtuldu! Balıkesir Valisi'nin zor anları kameralara işte böyle yansıdı! -video
    Bıçakla karısını rehin aldı!
    Bıçakla karısını rehin aldı!
    İzmir’de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
    İzmir'de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
    Düz yolda şarampole böyle uçtu! Çeşme Otoyolu’ndaki kaza araç kamerasında
    Düz yolda şarampole böyle uçtu! Çeşme Otoyolu'ndaki kaza araç kamerasında
    Yunan yine iş üstünde yakalandı! Mültecileri ölüme böyle terk ettiler
    Yunan yine iş üstünde yakalandı! Mültecileri ölüme böyle terk ettiler 15.12.2022 11:44:18
    İzmir’den mide bulandıran görüntüler! Burada üretim insanlara yediriyorlarmış
    İzmir'den mide bulandıran görüntüler! Burada üretim insanlara yediriyorlarmış 15.12.2022 11:44:18
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Çeşme ilçesinde bir uyuşturucu tacirinin yaşadığı eve operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    Çeşme Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.A. ve A.S.'yi takibe aldı. Şüphelilerin yaşadığı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 510 gram kokain, 210 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı, bir miktar esrar maddesi ve sentetik ecza ile hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 5 bin 580 Türk Lirası, 20 Euro ve 2 dolar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.
    Gözaltına alınan M.A. ve A.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Afyonkarahisar’da jeotermal su elektrik enerjisine dönüştürülüyor! Ekonomiye milyonluk katkı
    Afyonkarahisar'da jeotermal su elektrik enerjisine dönüştürülüyor! Ekonomiye milyonluk katkı
    Bakan Muş’tan fırsatçılara uyarı
    Bakan Muş’tan fırsatçılara uyarı
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Asgari ücret kime nasıl yansıyacak?
    Asgari ücret kime nasıl yansıyacak?
    Kardeşlerim 73.bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 73.bölüm fragmanı
    Milyonların beklediği haber! Başkan Erdoğan 2023 asgari ücretini açıkladı
    Milyonların beklediği haber! Başkan Erdoğan 2023 asgari ücretini açıkladı