İzmir’de güneş altında zorlu mesai! Kurutmalık domatesler güneşe serildi | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirde-gunes-altinda-zorlu-mesai-kurutmalik-domatesler-gunese-serildi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bereketli topraklar yetişen domatesler kurutulmak üzere güneşe serildi. 100 ülkeye ihraç edilen coğrafi işaretli kurutulmuş domateslerde bu yılın ihracat hedefi 100 milyon dolar olarak belirlendi. Torbalı Ovası’ndaki 45 bin dönümlük bir alanda yetişen domatesler sabahın ilk ışıklarında işçiler tarafından toplanarak kurutulmuş domates için kurulan sergi alanlarına getiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun aktardı.