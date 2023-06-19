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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de her yağış sonrası çıldırtan manzara! Araçlar suya gömüldü

    İzmir'de her yağış sonrası çıldırtan manzara! Araçlar suya gömüldü

    Giriş Tarihi: 19.06.2023, 10:27

    İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana geldi. Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başlattı.

    Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

    Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.

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