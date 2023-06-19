İzmir'de her yağış sonrası çıldırtan manzara! Araçlar suya gömüldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirde-her-yagis-sonrasi-cildirtan-manzara-araclar-suya-gomuldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana geldi. Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.