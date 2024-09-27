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İzmir'de ilginç anlar! Gösteri sırasında köpek sahneye çıkınca...

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda zeybek gösterisi sırasında sahneye aniden çıkan sevimli bir sokak köpeği izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Dansçıları koklayan köpek, gösterinin yıldızı haline geldi ve alkış yağmuruna tutuldu.

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Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan sevimli sokak köpeği, izleyicileri gülümsetti

İzmir'de Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan can dostu, izleyicilere ve dansçılara tebessüm ettirdi. Ekibin gösteri sergilediği sırada sahnede dolaşarak dansçıları koklayan sevimli sokak köpeği, gösteri sonunda izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Dans ekibinin sanat yönetmeni Serhat Turak, 20 senelik dansçılık kariyerimde hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım.

Programımızın zeybek sahnesinde dansçılarımızın yanına küçük dostumuz geldi. Sevimli köpek, dansçılarımızı tanımak için kendilerine yanaşıp onları kokladı, bu esnada ekibimiz koreografiyi bozmadan sadece gülümseyerek küçük dostumuzu profesyonelce karşıladı. Hem bizim için hem de seyircilerimiz için çok keyifli bir tecrübe oldu dedi.

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