yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'de infaz gibi saldırı! Motosiklet kaskıyla geldi; vurdu kaçtı | VİDEO

İzmir'de infaz gibi saldırı! Motosiklet kaskıyla geldi; vurdu kaçtı | VİDEO

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de film sahnelerini aratmayan bir silahlı saldırı yaşandı. Kemalpaşa’da bir iş yeri önünde motosikletle gelen iki şüpheliden biri, kasklı halde silahlı saldırı düzenledi. Kameralara yansıyan olayda yaralı U.D.’nin hayati tehlikesi sürerken, yakalanan saldırgan tutuklandı. Motor sürücüsünü ise arama çalışmaları sürüyor.

Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla’daki o anlar kamerada
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla'daki o anlar kamerada 18.11.2024 14:51:10
Yenidoğan Çetesi için hesap vakti!
“Yenidoğan Çetesi” için hesap vakti! 18.11.2024 11:36:25
İzmir’de züccaciye dükkanı açılışında birbirlerini ezdiler
İzmir'de züccaciye dükkanı açılışında birbirlerini ezdiler 16.11.2024 13:42:35
5 kardeşe acı veda: Tabutları yan yana sıralandı, helallik alınmadı
5 kardeşe acı veda: Tabutları yan yana sıralandı, helallik alınmadı 12.11.2024 17:51:42
İzmir’de elektrik sobası faciası! 5 kardeşin yanarak can verdiği yangında yürek yakan detaylar
İzmir'de elektrik sobası faciası! 5 kardeşin yanarak can verdiği yangında yürek yakan detaylar 12.11.2024 10:38:51
Facia böyle geldi: Ölümle buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı
Facia böyle geldi: Ölümle buruna kaldı, telefonu ile görüntü çekmeye çalıştı 11.11.2024 19:17:37
Konuşmak için gitti dehşet saçtı! İzmir’de korkunç olay
Konuşmak için gitti dehşet saçtı! İzmir'de korkunç olay 11.11.2024 15:04:07
İzmir’de akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hem çelik kasayı hem alet çantasını çaldı
İzmir'de akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hem çelik kasayı hem alet çantasını çaldı 10.11.2024 14:13:18
SON DAKİKA | İzmir’de polisten kaçarken motosikletleri ezdi geçti: O anlar anbean kaydedildi
SON DAKİKA | İzmir'de polisten kaçarken motosikletleri ezdi geçti: O anlar anbean kaydedildi 8.11.2024 19:47:37
Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: İzmir dahil 41 ilde 257 yakalama
Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: İzmir dahil 41 ilde 257 yakalama 8.11.2024 08:45:24
Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada
Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada 7.11.2024 12:32:48
İzmir’de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu
İzmir'de 8 saat süren film gibi kurtarma operasyonu 7.11.2024 12:10:20
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu
İzmirli balıkçılardan flamingoyu kurtarma operasyonu 7.11.2024 10:06:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kişiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Şüphelilerden biri yakalanırken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Motosiklet ile bir noktaya kadar ilerleyen 2 şüpheliden yolcu konumunda bulunan E.B., bir süre sonra motosikletten inerek yaya vaziyette yürümeye başladı. Bir iş yerinin önüne gelen E.B., yanında bulunan tabancayla iş yeri önünde bekleyen U.D.'ye ateş etti. Karnından ve elinden yaralanan U.D., kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



SALDIRI VE KAÇIŞ ANI KAYITLARA YANSIDI
Gerçekleştirilen saldırı anı ise çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde, motosiklette bulunan 2 şüphelinin bir yere kadar ilerlediği, daha sonra ise şüphelilerden birisinin motosikletten inip yaya vaziyette yürüdüğü ve ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirip koşar adımlarla olay yerinden kaçarak kendisini bekleyen motosiklete binip hızla uzaklaştıkları görülüyor.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalarda, şüphelinin E.B (25) olduğu tespit edildi. E.B., Buca ilçesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EN YENİ VİDEOLAR
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla’daki o anlar kamerada
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla'daki o anlar kamerada
Yenidoğan Çetesi için hesap vakti!
“Yenidoğan Çetesi” için hesap vakti!
İzmir’de züccaciye dükkanı açılışında birbirlerini ezdiler
İzmir'de züccaciye dükkanı açılışında birbirlerini ezdiler
AK Parti’de MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalarda bulundu
AK Parti'de MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti
Holding’in yeni fragmanı yayınlandı
Holding'in yeni fragmanı yayınlandı