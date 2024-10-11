yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam

İzmir'de kaşla göz arasında hırsızlık! Besici neye uğradığını şaşırdı | VİDEO

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Urla ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Dağ, sağdıkları sütü, toptan süt toplayan kişinin alması için güğümle evinin önüne bıraktı ancak hırsızlar kaşla göz arasında içinde 20 litre süt olan güğümü çalıp hızlıca kaçtı.

Balyozla daldığı müdürün odasındaki masayı parçaladı
Balyozla daldığı müdürün odasındaki masayı parçaladı 11.10.2024 11:53:00
Kuşadası’nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO
Kuşadası'nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO 10.10.2024 09:29:52
İzmir’de genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında defalarca yumruklandı
İzmir'de genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında defalarca yumruklandı 8.10.2024 14:29:03
İzmir’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı
İzmir'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı 7.10.2024 10:16:16
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı 5.10.2024 12:54:28
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi 5.10.2024 12:23:15
Görüntüler Aydın’dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı
Görüntüler Aydın'dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı 4.10.2024 15:26:07
Kütahya’da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı
Kütahya'da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı 4.10.2024 14:55:02
Balıkesir’de denizden çıktı! Tam 207 kilo
Balıkesir'de denizden çıktı! Tam 207 kilo 4.10.2024 14:06:07
İzmir’de yunus balıklarından görsel şölen: O anlar kameraya yansıdı | VİDEO
İzmir’de yunus balıklarından görsel şölen: O anlar kameraya yansıdı | VİDEO 3.10.2024 19:11:32
Sıra bekler gibi yaptı, emekli maaşını çeken adamı gasbetti
Sıra bekler gibi yaptı, emekli maaşını çeken adamı gasbetti 2.10.2024 11:50:46
Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı | VİDEO
Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı | VİDEO 1.10.2024 18:09:42
İzmir’de milyonluk operasyon! 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de milyonluk operasyon! 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi 1.10.2024 12:19:41
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde, besici Hüseyin Dağ'ın süt toplayan kişi için hazırlayıp yol kenarına bıraktığı, içinde 20 litre süt olan güğümü çalındı. O anlar, yakındaki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.30 saatlerinde Kuşçular Mahallesi 8028'inci Sokak'ta meydana geldi. Besicilik yapan Hüseyin Dağ, sağdıkları sütü, toptan süt toplayan kişinin alması için güğümle evinin önüne bıraktı. Hafif ticari araç ile yoldan geçen kimliği belirsiz 2 kişi, yol kenarındaki, içinde 20 litre süt olan güğümü çalıp, aracın bagajına koyarak uzaklaştı.

Hırsızlık anı, yakındaki binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Hüseyin Dağ, jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. Jandarma, şüphelinin şakalanması için çalışma başlattı.

EN YENİ VİDEOLAR
Balyozla daldığı müdürün odasındaki masayı parçaladı
Balyozla daldığı müdürün odasındaki masayı parçaladı
Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta önemli mesajlar verdi!
Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta önemli mesajlar verdi!
Manisa’da korkutan yangın! Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı | VİDEO
Manisa'da korkutan yangın! Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı | VİDEO
İzmir’de tır faciası! Polisten kaçan sürücü iki aracı ezdi: 2 yaralı | VİDEO
İzmir'de tır faciası! Polisten kaçan sürücü iki aracı ezdi: 2 yaralı | VİDEO
Kuşadası’nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO
Kuşadası'nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO
Başkan Erdoğan açıkladı: Ceza infaz hükümleri değişiyor | VİDEO
Başkan Erdoğan açıkladı: Ceza infaz hükümleri değişiyor | VİDEO