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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kayboldu! Ali İhsan Yeşil'in ailesi Müge Anlı'da seslerini duyurdu

    İzmir'de kayboldu! Ali İhsan Yeşil'in ailesi Müge Anlı'da seslerini duyurdu

    Giriş Tarihi: 22.11.2023, 13:44

    İzmir'de kaybolan 78 yaşındaki Ali İhsan Yeşil'in ailesi babalarını bulmak ve ona seslerini duyurmak için ekranların reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali İhsan Yeşil için aramalar devam ediyor.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 22 Kasım 2023 tarihli yayınında, İzmir'den kaybolan 78 yaşındaki Ali İhsan Yeşil olayı gündeme taşındı. Türkiye'nin dört bir yanında kayıp vakalarını aydınlatan Anlı, bu kez İzmir'de yaşanan bir kayıp olayına dikkat çekti.

    Ali İhsan Yeşil'in kayboluşu, ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için yapılan çalışmalar, Müge Anlı'nın programı aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyuruldu.

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