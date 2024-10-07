yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam

İzmir'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı | video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde bir sürücü direksiyonu diziyle kullanarak makas attı. Trafiği tehlikeye sokan ve kazaya davetiye çıkaran maganda o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi
Görüntüler Aydın’dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı
Görüntüler Aydın'dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı
Kütahya’da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı
Kütahya'da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı
Balıkesir’de denizden çıktı! Tam 207 kilo
Balıkesir'de denizden çıktı! Tam 207 kilo
İzmir’de yunus balıklarından görsel şölen: O anlar kameraya yansıdı | VİDEO
İzmir’de yunus balıklarından görsel şölen: O anlar kameraya yansıdı | VİDEO
Sıra bekler gibi yaptı, emekli maaşını çeken adamı gasbetti
Sıra bekler gibi yaptı, emekli maaşını çeken adamı gasbetti
Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı | VİDEO
Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı | VİDEO
İzmir’de milyonluk operasyon! 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de milyonluk operasyon! 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir’de korkunç kaza! Otomobil okulun bahçesine daldı: 1’i çocuk 3 yaralı
İzmir'de korkunç kaza! Otomobil okulun bahçesine daldı: 1'i çocuk 3 yaralı 1.10.2024 11:12:23
Böyle hırsızlık yöntemi görülmedi! ’Çay kaşığı’ ile otomobil çaldı
Böyle hırsızlık yöntemi görülmedi! 'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı 1.10.2024 11:18:06
Hızını alamayıp apartman bahçesine uçtu! İzmir’deki kaza anı kamerada
Hızını alamayıp apartman bahçesine uçtu! İzmir'deki kaza anı kamerada
Öğretmen nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Öğretmen nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.

EN YENİ VİDEOLAR
Karadut 3. bölüm fragmanı izle
Karadut 3. bölüm fragmanı izle
İzmir’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | VİDEO
İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | VİDEO
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Adana’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Adana'da önemli açıklamalar
Görüntüler Aydın’dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı
Görüntüler Aydın'dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı