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İzmir'de 'kız meselesi' cinayetini başlatan tartışma kamerada | video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 21 yaşındaki B.B. isimli şahıs tutuklandı. Öte yandan olayı başlatan tartışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir kafede iki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen, ardından sözleşip gittikleri ormanda da devam eden kavgada; 3 kişinin tabancayla öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın 3 şüphelisinden B.B. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAFEDEKİ TARTIŞMA KAMERADA
Öte yandan, olayı başlatan tartışma anı ise kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; kafede oturan iki grubun birbiriyle sözlü tartışmaya girdiği, ardından bir süre sonra iki grubun da kafeden ayrılmaları yer aldı.

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