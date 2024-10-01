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İzmir'de korkunç kaza! Otomobil okulun bahçesine daldı: 1'i çocuk 3 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı korkunç olay böyle kaydedildi.

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki kaza saat 16.43'te Narlıdere ilçesinde bulunan okulun giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kadın sürücü idaresindeki otomobilin, kapıya doğru manevra yaptığı esnada bir anda hızlandığı, kapı önünde bulunan kalabalığın arasına daldığı anlar kamera görüntüsünde yer aldı. Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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