İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu | Video

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Son dakika İzmir haberleri.... AFAD verilerine göre saat 14.53'te İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem 9.18 km derinlikte gerçekleşti. Aliağa ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.