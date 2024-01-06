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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu | Video

    İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu | Video

    Giriş Tarihi: 06.01.2024, 15:32

    Son dakika İzmir haberleri.... AFAD verilerine göre saat 14.53'te İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem 9.18 km derinlikte gerçekleşti. Aliağa ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

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