yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir’de korkutan yangın: Tüp patladı! Patlama anı görüntülendi

İzmir’de korkutan yangın: Tüp patladı! Patlama anı görüntülendi

Son dakika İzmir haberleri… İzmir'in Buca ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerini beklerken evdeki tüp patladı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Patlama anı görüntülendi.

İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi
İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi 23.10.2024 10:17:42
İzmir’deki okula ikinci kez bir otomobil girdi!
İzmir'deki okula ikinci kez bir otomobil girdi! 20.10.2024 19:21:12
Bodrum’da alkollü sürücü dehşeti! Emekli itfaiyecinin feci sonu!
Bodrum’da alkollü sürücü dehşeti! Emekli itfaiyecinin feci sonu! 20.10.2024 15:33:24
İzmir’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı: O anlar kamerada
İzmir'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı: O anlar kamerada 19.10.2024 08:56:54
Kendisini durdurmaya çalışan polisi kaputun üstünde 300 metre götürdü
Kendisini durdurmaya çalışan polisi kaputun üstünde 300 metre götürdü 17.10.2024 13:15:07
Akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada | VİDEO
Akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada | VİDEO 17.10.2024 09:08:21
Kuşadası’nda Amerikalı turistlere mehterli karşılama
Kuşadası'nda Amerikalı turistlere mehterli karşılama 16.10.2024 17:38:48
Afyonkarahisar’da sürücüyü aracın camından çıkarıp, dövdüler
Afyonkarahisar'da sürücüyü aracın camından çıkarıp, dövdüler 15.10.2024 18:36:41
Yürekler ağza geldi! Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu
Yürekler ağza geldi! Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu 15.10.2024 09:29:03
Şehrin göbeğinde palalı bıçaklı kavga! Akılalmaz görüntüler
Şehrin göbeğinde palalı bıçaklı kavga! Akılalmaz görüntüler 14.10.2024 09:34:38
Yağış ve fırtına Çanakkale’yi yıktı geçti! Her şey 10 dakika içinde oldu
Yağış ve fırtına Çanakkale’yi yıktı geçti! Her şey 10 dakika içinde oldu 12.10.2024 17:14:46
Muğla’da kaydedildi! Heyecan yaratan görüntüler
Muğla’da kaydedildi! Heyecan yaratan görüntüler 11.10.2024 18:17:12
İzmir’de kaşla göz arasında hırsızlık! Besici neye uğradığını şaşırdı | VİDEO
İzmir'de kaşla göz arasında hırsızlık! Besici neye uğradığını şaşırdı | VİDEO 11.10.2024 15:04:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında tüpten kaynaklandığı belirlenen patlama çevredekileri endişelendirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaşanan patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, dün geç saatlerde Kaynaklar Mahallesi 2114 sokakta bulunan bir müstakil evde çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar olay yerinde itfaiye ekiplerini bekledikleri sırada, evde patlama meydana geldi. Patlama ile alevler bir anda metlerce yükselirken çevredekiler panik ve korku yaşadı. Kısa süre sonra adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonucu yangın söndürdü. Evde büyük çapta hasara yol açan yangında yaralanan olmadı.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Müstakil evde çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini bekledikleri sırada evde patlama meydan geldi. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Evde bulunan tüpten kaynaklı meydana geldiği öne sürülen patlama sırasında alevler metrelerce yükselirken, çevrede bulunan vatandaşlar panik içerisinde uzaklaşmaya çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EN YENİ VİDEOLAR
Ankara Kazan’da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı!
Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı!
Ankara TUSAŞ’ın önünde canlı bomba saldırısı
Ankara TUSAŞ'ın önünde canlı bomba saldırısı
İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi
İzmir’de husumetli akrabasını tabancayla vurdu! Kaçış anı anbean görüntülendi
Bir Gece Masalı 8. yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 8. yeni bölüm fragmanı
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü
Başkan Erdoğan: Baş hain onursuz bir biçimde öldü
Savcı Engin’i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf
Savcı Engin'i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf