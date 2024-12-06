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İzmir'de kuyumcuya sokakta tuzak: Para dolu çantayı alamayınca cüzdanını çaldılar

Son dakika İzmir haberleri... Bornova’da kuyumcu M.İ.S.’yi darbederek cüzdanını gasbeden 2 şüpheliden biri yakalanıp tutuklandı. Para dolu çantayı alamayan şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı. Diğer şüpheli aranıyor.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kişi, kuyumcu M.İ.S.'yi (22) darbetip, elindeki para dolu çantayı alamayınca içinde 5 bin TL bulunan cüzdanını gasbetti. Olay bir binanın güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden biri yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 1 Aralık'ta, Zafer Mahallesi 4416 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu M.İ.S., dükkanını kapatıp evine gitmek için otomobiline bineceği sırada yanına yaklaşan 2 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, kendilerine direnen M.İ.S.'yi darbedip elindeki para dolu çantayı almaya çalıştı. Ancak M.İ.S. direnince 2 şüpheli bu kez cüzdanını alıp, bindikleri motosikletle kaçtı. O anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

M.İ.S.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.E.S. (23) ve Y.B. (25) olduğu belirledi. Şüphelilerden Y.E.S., önceki gün, gasbettikleri cüzdanla yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.S., tutuklandı. Polis, diğer şüpheli Y.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (

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