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Yeniasır TV Yaşam İzmir'de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu

İzmir'de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yakınından aldığı kuzuyu iş yerine getiren Mehmet Ozan, 2 aylık kuzusuna Nuri ismini verdi. Sahibinin peşinden ayrılmayan Kuzu Nuri sanayi sitesisinin maskotu oldu.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde havalandırma ve iklimlendirme işiyle uğraşan Mehmet Ozan, Foça'da besicilikle uğrayan bir yakınından 1 ay önce aldığı kuzuyu işyerine getirdi. 'Nuri' ismini verdiği erkek kuzuya Mehmet Ozan'ın verdiği sevgi ve şefkat karşılıksız kalmadı. Mehmet Ozan, işyerinde 'Nuri'yi gözünün önünden ayrılmazken; can dostu da sahibinin peşinden ayrılmaz oldu. 2 aylık olan kuzu Nuri, Ozan'ın yanı sıra sanayi sitesindeki diğer çalışanların da ilgi odağı oldu.

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