İzmir'de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde havalandırma ve iklimlendirme işiyle uğraşan Mehmet Ozan, Foça'da besicilikle uğrayan bir yakınından 1 ay önce aldığı kuzuyu işyerine getirdi. 'Nuri' ismini verdiği erkek kuzuya Mehmet Ozan'ın verdiği sevgi ve şefkat karşılıksız kalmadı. Mehmet Ozan, işyerinde 'Nuri'yi gözünün önünden ayrılmazken; can dostu da sahibinin peşinden ayrılmaz oldu. 2 aylık olan kuzu Nuri, Ozan'ın yanı sıra sanayi sitesindeki diğer çalışanların da ilgi odağı oldu.