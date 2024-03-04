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İzmir'de lüks tekne yangını! Denize atlayarak canlarını kurtardılar

Son dakika İzmir haberleri... Urla'da lüks bir tekne yangına teslim oldu! Dün denize indirilen teknede çıkan yangında, teknik servis çalışanları denize atladı. Tekne sahipleri ise yaralandı. İ.A. ve T.T. hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde, bir gün önce denize indirilen lüks tekne çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan tekne sahipleri İ.A. ve T.T. hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde bulunan Urla Belediyesi'ne ait URİT Restaurant önünde çıktı. Tekne sahipleri İ.A. ve T.T., bir gün önce denize indirilen tekneyi denemek için 2 teknik servis çalışanı ile tekneye bindi.

Yaklaşık değeri 4 milyon TL olan lüks tekne, iddiaya göre benzin deposundan kaynaklanan teknik bir arızadan dolayı alev aldı. Tekneden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında teknik servis çalışanları kendilerini denize atarken, tekne sahipleri İ.A. ve T.T. ise kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Yaralanan tekne sahipleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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