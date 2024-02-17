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Yeniasır TV Yaşam İzmir'de meteor düştü iddiası! Görüntüler anbean kaydedildi

İzmir'de meteor düştü iddiası! Görüntüler anbean kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde gökyüzünde birkaç saniyelik ışık hüzmesi yaşandı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına yansırken görülen ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Ödemiş yolunda seyir halinde olan, bir vatandaşın araç kamerasına heyecan oluşturan bir görüntü yansıdı. Ödemiş istikametine seyir halinde olan aracın kamerasında, meteor olduğu iddia edilen bir cisim gökyüzünde görüldü. Mavi bir ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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