İzmir'de meydan ringe döndü! Kız öğrenciler saç saça baş başa birbirine girdi | Video

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi.Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.