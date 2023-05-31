  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de meydan ringe döndü! Kız öğrenciler saç saça baş başa birbirine girdi | Video

    İzmir'de meydan ringe döndü! Kız öğrenciler saç saça baş başa birbirine girdi | Video

    Giriş Tarihi: 31.05.2023, 11:57

    İzmir'in Bornova ilçesinde öğrencilerden oluşan iki kız grubu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrencilerin birbirlerine tekme ve tokat savurduğu o anlar kameralara yansıdı.

    Muğla’da gören telefona sarıldı! Birden ortaya çıktı
    Muğla'da gören telefona sarıldı! Birden ortaya çıktı 29.5.2023 16:49:41
    Bayraklı Tüneli’ndeki yangın güvenlik kemerasında! İzmir Valiliği’nden açıklama geldi
    Bayraklı Tüneli'ndeki yangın güvenlik kemerasında! İzmir Valiliği'nden açıklama geldi
    İzmir’de hareketli anlar! Bayraklı Tüneli’nde TIR’dan alevler yükseldi
    İzmir'de hareketli anlar! Bayraklı Tüneli'nde TIR'dan alevler yükseldi
    Engin Ardıç’a son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı | Video
    Engin Ardıç’a son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı | Video
    Bodrum’da peş peşe 3 hortum! Biri bitti diğeri başladı | Video
    Bodrum'da peş peşe 3 hortum! Biri bitti diğeri başladı | Video
    Görüntü Muğla’dan! Yollar kısa sürede beyaza büründü
    Görüntü Muğla'dan! Yollar kısa sürede beyaza büründü
    Mehmet Kalyoncu’dan 100. yıla özel beste
    Mehmet Kalyoncu'dan 100. yıla özel beste
    Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki iş yerlerini su bastı
    Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı
    İzmir’de bir lokanta alevlere teslim oldu
    İzmir'de bir lokanta alevlere teslim oldu
    Bandırmaspor yöneticisi silahlı saldırıya azmettirmek iddiasıyla tutuklandı
    Bandırmaspor yöneticisi silahlı saldırıya azmettirmek iddiasıyla tutuklandı
    Denizli’de kepçe operatörü elindeki sigarayla ortalığı savaş alanına döndürdü
    Denizli'de kepçe operatörü elindeki sigarayla ortalığı savaş alanına döndürdü 14.5.2023 18:01:39
    Hatay’da yapılan Defne Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor
    Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor
    Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı
    Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi.Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kale filesine dolandı! Mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
    Kale filesine dolandı! Mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
    Başkan Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir | Video
    Başkan Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir | Video
    Vermem Seni Ellere tanıtım fragmanı
    Vermem Seni Ellere tanıtım fragmanı
    Üvey Anne tanıtım fragmanı
    Üvey Anne tanıtım fragmanı
    İzmir’de kıraathaneye molotoflu saldırı yapıldı! O anlar kaydedildi
    İzmir'de kıraathaneye molotoflu saldırı yapıldı! O anlar kaydedildi
    Muğla’da gören telefona sarıldı! Birden ortaya çıktı
    Muğla'da gören telefona sarıldı! Birden ortaya çıktı