İzmir'de milyonluk operasyon! 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerinin lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri 28 milyon TL olan 705 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Torbalı ilçesinde lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, tanklar içerisinde bulunan piyasa değeri 28 milyon TL olan 705 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.