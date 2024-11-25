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İzmir'de plastik kasa fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | video

Son dakika haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken dumanların da gökyüzünü sardığı görüldü.

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Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

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