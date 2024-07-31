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İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaştan çelme

Son dakika İzmir haberleri... Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde trafik polisinden kaçan şahıs bir vatandaşın çelmesiyle yere düşürülerek yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sabah saatlerinde Konak ilçesi 1. Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Yakınlarda uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak sorgulamasını yapmak istedi. Bu esnada şüpheli, kadın polislerden yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için kovalarken, bir sokağa giren şahıs, o esnada yolda yürümekte olan bir genç tarafından çelme takılarak yere düşürüldü.

Düşen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca ve şahsın bir genç tarafından çelme takılarak düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, polislerden kaçan şahsın aranması olduğu ve kızına şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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