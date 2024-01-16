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    İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü | Video

    Giriş Tarihi: 16.01.2024, 12:43

    Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası yine alışıldık manzaralar geldi. Cadde ve sokakların göle döndüğü bazı ilçelerde iş yerlerini su bastı, araçlar ise suya gömüldü.

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    İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Araçların adeta suya gömüldüğü kentte, kimi vatandaşlar göle dönen yollarda duraklara sığındı, kimisi ise paçalarını sıvayıp yolun karşısına geçti.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için sağanak yağış uyarısının ardından, kentte dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle merkez ilçelerden özellikle Buca ve Bornova'da caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

    KİMİ DURAKLARA SIĞINDI, KİMİ PAÇALARI SIVAYIP YOLUNA DEVAM ETTİ
    Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi otobüs duraklarına sığınmakta bulurken, bir kadın ise çorabını ve ayakkabısını çıkarıp paçalarını katlayarak göle dönen yolda yürüyüp yoluna devam etti.

    CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
    Dikili ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle araçlar adeta sulara gömüldü, bazı iş yerini ise su bastı. Özellikle Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde sağanak sonrası biriken sular hem vatandaşlara, hem araç sürücülerine hem de esnafa zor anlar yaşattı.

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