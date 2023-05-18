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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı

    İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı

    Giriş Tarihi: 18.05.2023, 16:34

    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa sürede hayatı felç eden yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı.

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    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı.Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

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