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İzmir'de sarkıntılık iddiasıyla 5 kişi 1 kişiye bıçakla saldırdı! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde 5 kişi sarkıntılık yaptığı iddiasıyla 1 kişiye bıçakla saldırdı. Karnından bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken olay sonrası kaçan saldırganlar yakalandı.

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İzmir'deki olay 8 Aralık saat 23.40 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen S.Ç. (54) adlı bir kişi, S.A. (27), Y.K. (21) , Ö.U. (20), A.B. (19), M.A.Ç. (25) tarafından sokakta saldırıya uğradı. Şüphelilerden S.A. tarafından karnından bıçaklanan adam kanlar içerisinde yerde kalırken şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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