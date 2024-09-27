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İzmir'de silahla vurdukları kişiyi vicdana gelip hastaneye götürdüler |Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi önce silahla vurdular sonra da vicdana gelip hastaneye götürdüler. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi silahla vurup, daha sonra hastaneye götüren şahıslar kaçtı. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesinde M.Y.U. (20) isimli şahıs, sabah erken saatlerde alacak-verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından alıkonuldu. Şahıslar, omuz, göz ve boyun bölgesinden birer mermiyle vurdukları genci daha sonra motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakıp kaçtı.

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen İzmir polisi şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin mevcutlu olarak devam ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Y.U'nun tedavisi ise devam ediyor.

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