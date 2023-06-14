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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet!

    İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet!

    Giriş Tarihi: 14.06.2023, 13:51

    İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken şiddet gören kadın, sevgilisinden şikayetçi olmadı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Olay gece saatlerinde Barbaros Caddesi Burak Reis Caddesi'nde meydana geldi. Sevgili oldukları öne sürülen çift, kaldırımda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından erkek şahıs, kadını darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise durumu bildirirken polis ekipleri çok kısa sürede olay yerine geldi. Polisi karşısında gören kadının ise kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    KADINA ŞİDDET KAMERADA
    Öte yandan meydana gelen olay sesleri duyup balkonuna çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde erkek şahsın bağırarak kadına saldırdığı ve darbettiği, polisin de olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

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