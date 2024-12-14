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İzmir'de üniversite öğrencisi köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi 10 metre yükseklikteki köprüden aşağı atladı. O anlar kameraya yansırken vücudunda kırıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bu sabah saat 09.30 sıralarında Bornova metro istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.K. (27), köprü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etme çabalarına rağmen bariyerlere tutunan A.K., kendini atacağını söyledi.

BİR ANDA ATLADI, KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan A.K., bir anda 10 metre yükseklikteki köprüden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.K.'nin yanına giden sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar meydana gelen yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Köprüden kendini boşluğa bırakan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başladı.

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