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İzmir'de yürekleri ağza getiren o kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu mazot yüklü tanker bariyere çarpıp ardından karşı şeride geçerek Fikret B. yönetimindeki taksiye çarpmıştı. O dehşet veren anların görüntüleri taksinin araç kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde mazot yüklü tankerin bariyere çarpıp karşı şeride geçerek taksiye çarptığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 06.30 sıralarında, Altınyol Melez Deltası yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Konak istikametine giden 35 BTH 423 plakalı mazot yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp karşı şeride geçerek Fikret B. yönetimindeki 35 T 7658 plakalı taksiye çarptı. Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Karşıyaka ve Konak istikametinde yoğunluk yaşandı. Ekipler, araçların ve tankın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan; kaza sonrası Fikret B.'nin kullandığı taksinin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taksi seyir halindeyken karşı yönden gelen tankerin çarptığı, çarpmanın etkisiyle de taksideki yolcu ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

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