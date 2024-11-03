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İzmir'de zehir kokusu sokağı sardı! Ekipler çatı çatı gezip evi tespit etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde bir sokaktan yayılan ağır koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler kokunun uyuşturucu imalatından kaynaklandığını belirledi. Polis ekipleri 2 saat boyunca sokaktaki çatıları tek tek gezip zehir imalatı yapılan evi tespit etti. İşte o anlar...

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İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapılan evden çıkan zehir kokusu sokağı sarınca, akıl almaz bir taktik uygulayan polisi ekipleri, sokakta 2 saat boyunca çatı çatı gezip tek tek bacaları kontrol ederek zehir evini tespit ettiler. 2 katlı evi zehir imalathanesine çeviren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ağır bir koku olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi.

ÇATI ÇATI GEZİP ZEHİR EVİNİ BACADAN TESPİT ETTİLER
Uyanık polis ekipleri, kokunun geldiği evi tespit etmek için sokakta bulunan tüm binaların çatısına çıktı ve 2 saat boyunca tek tek bacaları kontrol etti. Yapılan çalışmalar sonucunda zehir evine ait olan bacayı çıkan kokudan tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi.

KİLOLARCA ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Adrese operasyon düzenleyen ekipler; 2 katlı evin 4 odasında sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiğin tespit ettiler. Işıklandırma, havalandırma gibi malzemelerin bulunduğu odalarda her biri yaklaşık 2 metre boyunca 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zehir taciri R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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