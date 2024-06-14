İzmir'deki firari hırsız balkona tırmanırken böyle görüntülendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde bulunan ev ve iş yerlerinin açık balkonlarına tırmanarak 7 ayrı evden hırsızlık yapan balkon faresinin kimliğini belirledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu şüphelinin 58 yaşındaki N.T.C. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri azılı hırsız N.T.C.'yi Konak ilçesindeki Şehitler Korusunda saklandığı çalılıkların arasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.