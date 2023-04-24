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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki kanlı kahvehane baskının görüntüleri ortaya çıktı | Video

    İzmir'deki kanlı kahvehane baskının görüntüleri ortaya çıktı | Video

    Giriş Tarihi: 24.04.2023, 08:55

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi kahvehanede bulunan husumetlilerine kurşun yağdırmış 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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    Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.Ç. (20) adlı bir kişi, aralarında husumet olduğu belirlenen kişilerin vakit geçirdiği kahvehaneye bir otomobille gelerek etrafa yaylım ateşi açtı. Tabancadan çıkan mermilerle kalbinden vurulan Mustafa Er (29), göğsünden vurulan A.A. (44) ile ayak ve bacak kısmından vurulan İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y. (29) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yaralı 6 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 36 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Er'in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEMİŞLER
    Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, şahısların arasındaki husumetin geçmişe dayandığı, geçen hafta M. D. Ç. isimli şüphelinin karşı grup tarafından darp edildiği ve olayı da bu yüzden tasarlayarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın ardından tespit edilen şüphelilerin Selçuk ilçesine kaçtığı ve Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu organizatörler aracılığıyla da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

    8 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
    Şahısların saklandıkları adrese yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; M.D.Ç. ve C.K., ile birlikte şüphelilere yardım ve yataklık eden 6 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramalarda; 4 tabanca, 31 adet fişek ve 1 adet kasatura ele geçirildi.

    KANLI BASKINLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
    Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, meydana gelen kanlı baskınla ilgili yeni bir güvenlik kamarası görüntüsü ortaya çıktı. Daha önceki güvenlik kamerası görüntülerinde M.D.Ç.'nin kahvehanedekilere ateş açtığı anlar yer alırken, ortaya çıkan yeni güvenlik kamerasına görüntülerinde ise; elinde silah bulunan 2 şüphelinin sokak içerisinden kahvehaneye doğru koştuğu ve zanlılardan birisinin elindeki tabancayla artarda ateş ettikten sonra saldırganların olay yerinden kaçtığı görünüyor.

    Öte yandan gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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