İzmir'deki korkunç cinayet kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'laf atma' yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde meydana geldi. iddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y., ile Medet Ferhan Şengün (33) arasında 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün'ü göğsünden bıçakladı. Şengün, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Öte yandan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen olayın şüphelisi A.B.Y., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.