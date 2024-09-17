İzmir'deki minibüs şoförü cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir minibüs şoförünün öldürüldüğü olayın zanlısı polis ekipleri tarafından yapılan sıkı takiple kıskıvrak yakalandı. Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken zanlının ifadesinde minibüs şoförünü yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Olay, 12 Eylül saat 22.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü son duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 M 8569 plakalı Alsancak-Evka3 hattında bulunan Doğukan Akgün (28), araç içerisinde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Doğukan Akgün, tabancadan vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken olayı gerçekleşen şüpheli veya şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Doğukan Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Akgün'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin gerçekleştiği minibüs ve çevresinde araştırmalar yaparken Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



GÜMÜLDÜR'DE YAKALANDI

Olayın ardından güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelinin kimliğini belirleyen Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisinin A.Y. (19) olduğunu belirledi. Şüphelinin Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte A.Y.'nin bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi. A.Y., saklandığı adresi suç aleti tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



YANLIŞLIKLA ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde olay anında tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını, cinayeti yanlışlıkla işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcu minibüsünün son durağa yanaşmasının ardından A.Y.'nin minibüse binmesi, Doğukan Akgün ile bir süre konuştuktan sonra tabancasını çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı.