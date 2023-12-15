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    İzmir'deki olayda alkollü yakalanan adam polise tehditler yağdırdı! O anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 15.12.2023, 14:43

    Son dakika... İzmir'in Narlıdere ilçesinde, polis uygulamasına takılan alkollü sürücü Ümit Ü., bir polis memurunu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ümit Ü.'nün, polis memurlarıyla yaşadığı sözlü diyalogun görüntüleri de iddianameye eklendi.

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    Son dakika... İzmir'in Narlıdere ilçesinde uygulama yapan polis memurunu tehdit eden alkollü sürücü Ümit Ü. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ümit Ü.'nün polis memurlarıyla yaşadığı diyaloğun görüntü dökümü de iddianameye girdi.

    Olay, 23 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında, İzmir-Çeşme Çevreyolu Narlıdere girişinde meydana geldi. Burada görevli trafik polisleri, Ümit Ü'nün kullandığı 06 DOD 337 plakalı aracı durdurdu. Trafik polis memuru U.Ş, sürücü Ümit Ü'ye üflemesi için alkolmetreyi uzattı. İddiaya göre Ümit Ü. alkolmetreyi 3 kez düzgün üflemedi. Bunun üzerine polis memuru U.Ş., sürücüden aşağıya inip, üflemesini istedi. Aracından inen sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkolden 6 ay ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücü Ümit Ü., polis memurlarıyla tartıştı, U.Ş.'ye tehditler yağdırdı. Trafik polisi U.Ş., Ümit Ü.'den şikayetçi oldu.



    POLİSE SİTEM ETTİ
    Yaşananlar, saniye saniye polis memurlarının görevlerinde kullandıkları kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, polis memuru U.Ş.'nin üzerine yürüyüp, "Seni Valiye şikayet edeceğim. Ocağını söndüreceğim. Senin de o rütbeni söktüreceğim. Benden rüşvet istiyorsun, al para. Sen benim 2 yılımı bitirdin. Ben de senin 2 yılını bitireceğim. Ben de seni mahkemede vuracağım. Senin beynine sıkmazsam…' dediği anlar yer aldı.



    Görüntülerin devamında şüphelinin, "Kamera alıyor mu beni? Sen benim telefonumu alsana delikanlıysan. Ocağını söndüreceğim senin" diyerek tehditlerine devam ettiği görüldü. Polis memuru U.Ş'nin "Tehdit mi ediyorsunuz beni' sorusuna da sürücünün 'Evet tehdit ediyorum seni' cevabı da görüntülerde yer buldu. Görüntülerde Ümit Ü.'nün yanında olan bir kadının da "İçtiğimiz 4 kadeh, kör kütük sarhoş mu olduk, bir insana zarar mı verdik? 2 sene, Allah'tan korkun, biz kör kütük değiliz ki" diye trafik polislerine sitem ettiği görüldü.



    Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Ümit Ü. ile polis memurları arasındaki diyalogun polis kamerası görüntülerinin dökümüne yer verildi. Şüphelinin söz konusu olayı ikrar ettiği de iddianamede yer buldu. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, şüpheli Ümit Ü. hakkında tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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