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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki otomobilin taklalar attığı ve sürücüsünün öldüğü kaza, kamerada

    İzmir'deki otomobilin taklalar attığı ve sürücüsünün öldüğü kaza, kamerada

    Giriş Tarihi: 22.11.2022, 11:21

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücü Anıl Kemerci'nin (26) hayatını kaybettiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; caddede hızlı seyreden otomobilin kaldırıma çarpıp kontrolden çıktığı, ardından trafik ışığına çarparak taklalar attığı görülüyor.

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    İzmir Bayraklı'daki korkunç kaza, 20 Kasım'da saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Kemerci idaresindeki 35 FCT 305 plakalı otomobil, kaldırıma, ardından da trafik ışığına çarptıktan sonra taklalar attı. Otomobil metrelerce sürüklenirken, diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Kemerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobildeki Ö.U. (24) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    OTOMOBİL ALMAK İÇİN İZMİR'E GELMİŞLER
    Anıl Kemerci ile arkadaşı Ö.U.'nun İstanbul'dan İzmir'e otomobil satın almak için geldikleri belirtildi. Ses sanatçısı Hüsnü Kemerci'nin yeğeni olduğu öğrenilen Kemerci, dün İstanbul'da toprağa verildi.



    Bu arada, kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; caddede hızlı seyreden otomobilin kaldırıma çarpıp kontrolden çıktığı, ardından trafik ışığına çarparak taklalar attığı görülüyor. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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