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İzmir'deki yürüyen merdiven kazası kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin arızalanması sonucu 11 kişi yaralandı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca, daha önce de yine Üçyol Metro ve İZBAN Halkapınar İstasyonu'nda benzer kazalar meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, dün, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11'i dengesini kaybederek düşmüştü.

DÜŞMEMEK İÇİN DİRENDİLER AMA YETMEDİ; O ANLAR KAMERADA
Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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