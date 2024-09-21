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İzmir'e giden Harput FK'nın otobüsü alev alev yandı | video

Son dakika İzmir haberleri...TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı otobüs alev aldı. Yangın Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından, kısa sürede kontrol altına alıp söndürüldü.

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Manisa'nın Kula ilçesinde Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Manisa'nın Kula ilçe girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı seyir halindeki Yansur Aytaç'ın kullandığı 23 FE 233 plakalı otobüsün motorunda yangın çıktı. Dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti.

Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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