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İzmir'i dumanlar kapladı! Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı | Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı mevkisinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının dumanları şehir merkezini kaplarken yangın kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, 3 gün önce çıkan ve 21 saatte söndürülen yangının ardından dün akşam başlayan yeni orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahaleye başlandı.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. 2 uçak ve 4 helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

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