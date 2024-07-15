Yeniasır TV Yaşam İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirin-cesme-ilcesinde-orman-yangini-3-kisi-hayatini-kaybetti-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>