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İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Alınan bilgiye göre yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

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